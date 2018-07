A

"No anuncie su voto por Petro": Claudia López a Roy Barreras

En los últimos días de campaña las noticias han girado en torno a las adhesiones políticas. Sin embargo, no todas son bienvenidas. Claudia López le pidió personalmente a Roy Barreras que en caso de que fuera a votar por Petro no lo dijera públicamente, según reveló Darcy Quinn en Caracol Radio. "Yo le dije, ‘hermano, con todo el respeto, si lo que usted quiere es ayudar a Petro no anuncie su voto por él‘. Francamente me parece que es un desastre", aseguró la senadora que anunció hace pocos días su apoyo a la campaña de Petro. Roy no ha dicho por quién va a votar, pero adelantó que defenderá la paz, más ahora que hace parte del equipo que viajó a Cuba para lograr un cese al fuego bilateral con el ELN. La otra pista la dio al revelar el voto de su mamá, quien eligió a Petro.

De todas formas, Claudia López se adelantó a su decisión, ella considera que el mayor daño -en caso de que se dé dicho apoyo- es para Petro, de quien esperaría que diga que no todo vale para ganar.