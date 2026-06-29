CONFIDENCIALES

Abelardo De La Espriella se dirigirá a los colombianos este lunes a las 8:00 de la noche

El presidente electo anunció que su intervención será transmita en directo a través de las redes sociales.

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Redacción Semana
29 de junio de 2026 a las 11:29 a. m.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, realizará una declaración a los colombianos en la noche de este lunes, 29 de junio.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, realizará una declaración a los colombianos en la noche de este lunes, 29 de junio. Foto: José Vargas

Una semana después de lograr el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo De La Espriella anunció que se dirigirá al país en una transmisión en directo por sus redes sociales.

La confirmación la hizo a través de sus redes sociales, donde explicó que la transmisión en vivo se realizará a las 8:00 de la noche, para hablarle al país sobre diferentes temas tras su elección como presidente.