Abelardo De La Espriella se dirigirá a los colombianos este lunes a las 8:00 de la noche

Una semana después de lograr el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo De La Espriella anunció que se dirigirá al país en una transmisión en directo por sus redes sociales.
La confirmación la hizo a través de sus redes sociales, donde explicó que la transmisión en vivo se realizará a las 8:00 de la noche, para hablarle al país sobre diferentes temas tras su elección como presidente.
Hoy, a las 8:00 p. m., me dirigiré a todos los colombianos a través de mis redes sociales.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 29, 2026
Firme por la Patria. 🇨🇴🐅
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/eqR5RgynUK