Suscribirse

Confidenciales

Air-e, una intervención que podría terminar en un escándalo como el de la UNGRD

Documentos en poder de SEMANA prueban que la empresa Macro Integral Soluciones, con solo un día de creada, ganó en una millonaria licitación.

Redacción Confidenciales
8 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Edwin Palma fue interventor de Air-e.
Edwin Palma fue interventor de Air-e. La Fiscalía ya tendría la lupa puesta en el tema. | Foto: Presidencia de la República / Colprensa

SEMANA reveló que el jefe de compras de Air-e, durante la gestión de Edwin Palma, participó en la creación de la empresa, que días después fue escogida como intermediaria exclusiva en la adquisición de equipos. Desde entonces han surgido múltiples irregularidades: pagos a Interaseo en condiciones cuestionadas, el nombramiento del primo hermano de Palma como contador y los sobrecostos superiores al 60 % en la compra de transformadores.

Recientemente, Palma culpó a la interventora Diana Bustamante, a pesar de que él mismo fue quien logró su nombramiento, a pesar de que el superintendente Yanod Márquez se oponía. Palma fue quien dejó firmado el modelo de compras que hoy está bajo la lupa.

Fuentes judiciales señalan que presuntamente Bustamante habría actuado siguiendo instrucciones de Palma a través del exsecretario general Diego Acosta. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría investigan el caso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Qué es el slow travel y por qué cada vez más viajeros lo eligen para vivir experiencias auténticas

2. El documento clave en la extradición del exesposo de la alta funcionaria de ONU que intentó sacar del país a su hijo con papeles falsos

3. Jennifer Pedraza mostró cómo “hackeó” el Icfes para poner en evidencia a Juliana Guerrero: “Vamos a hacer algo macabro”

4. Tarifa sorpresa: Wells Fargo cobrará más en las cuentas corrientes desde noviembre, esto es lo que debe saber

5. Esto es lo que deben hacer Dodgers o Padres para ser campeones de División

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Air-eEdwin Palma

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.