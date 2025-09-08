Air-e, una intervención que podría terminar en un escándalo como el de la UNGRD

SEMANA reveló que el jefe de compras de Air-e, durante la gestión de Edwin Palma, participó en la creación de la empresa, que días después fue escogida como intermediaria exclusiva en la adquisición de equipos. Desde entonces han surgido múltiples irregularidades: pagos a Interaseo en condiciones cuestionadas, el nombramiento del primo hermano de Palma como contador y los sobrecostos superiores al 60 % en la compra de transformadores.