Confidenciales
Air-e, una intervención que podría terminar en un escándalo como el de la UNGRD
Documentos en poder de SEMANA prueban que la empresa Macro Integral Soluciones, con solo un día de creada, ganó en una millonaria licitación.
SEMANA reveló que el jefe de compras de Air-e, durante la gestión de Edwin Palma, participó en la creación de la empresa, que días después fue escogida como intermediaria exclusiva en la adquisición de equipos. Desde entonces han surgido múltiples irregularidades: pagos a Interaseo en condiciones cuestionadas, el nombramiento del primo hermano de Palma como contador y los sobrecostos superiores al 60 % en la compra de transformadores.
Recientemente, Palma culpó a la interventora Diana Bustamante, a pesar de que él mismo fue quien logró su nombramiento, a pesar de que el superintendente Yanod Márquez se oponía. Palma fue quien dejó firmado el modelo de compras que hoy está bajo la lupa.
Fuentes judiciales señalan que presuntamente Bustamante habría actuado siguiendo instrucciones de Palma a través del exsecretario general Diego Acosta. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría investigan el caso.