Confidenciales Angélica Lozano y Claudia López: un juego a varias bandas

En la Alianza Verde, las bases del ala claudista, que no son menores, están a la expectativa de cuál candidato presidencial apoyar. Con su esposa, la senadora Angélica Lozano, estaban montadas en el bus de Sergio Fajardo desde 2018. Luego respaldaron la candidatura de Carlos Amaya, esperando que ganara la consulta verde. Como eso no sucedió, se fueron con Alejandro Gaviria. Sin embargo, ante su fracaso en las encuestas, no saben ahora a quién apoyar y sus bases siguen esperando una instrucción. Dicen que ya no respaldarán a Fajardo, ya que las relaciones están rotas tras las críticas de sus concejales en Bogotá. Les queda Petro. ¿Se irán con él en primera o segunda vuelta?