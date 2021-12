Confidenciales ¿Antanas Mockus renunciará a la Alianza Verde?

Este sábado, la senadora Angélica Lozano renunció a la Alianza Verde y quedó en evidencia una nueva ruptura por cuenta de las posturas que tiene el sector petrista dentro de la colectividad. Mientras se confeccionaban las listas al Senado, el grupo que respalda a Gustavo Petro cambió las reglas de juego que se habían pactado y eso generó la renuncia de la congresista.

Varios integrantes del verde respaldaron la decisión de Lozano al considerar que no es serio cambiar lo acordado a tres días de que se cierren las inscripciones para las elecciones al Congreso de 2022. Entre ellos está Antanas Mockus, un referente de los verdes, quien manifestó que no estaba de acuerdo en que el petrismo ahora no quisiera hacer listas de coalición.

En la reunión que se adelanta este sábado, Mockus dijo que renunciaría si se cambiaban las reglas de juego aunque no ha hecho oficial su postura. Por eso, se decretó un receso y se espera que el tema se pueda solucionar. Lo cierto es que si el exalcalde de Bogotá consideró su renuncia es porque las cosas al interior de la Alianza Verde no están nada bien.