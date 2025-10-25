CONFIDENCIALES
Así fue la tensionante renuncia de Eduardo Montealegre al Gobierno Petro
SEMANA confirmó que en la noche del jueves 23 de octubre, el propio presidente Gustavo Petro lo llamó a China y le solicitó su dimisión.
La pedida de renuncia al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no fue fácil. SEMANA confirmó que en la noche del jueves 23 de octubre, el propio presidente Gustavo Petro lo llamó a China y le solicitó su dimisión.
Posteriormente, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se comunicó con Montealegre y le ratificó su salida. Una fuente de alto nivel confirmó que el jurista, al poco tiempo, llamó a Rodríguez y se despachó en su contra. Este medio le preguntó a Montealegre y él respondió: “Falso. La renuncia la presenté el viernes en la mañana”.