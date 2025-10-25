Suscribirse

Así fue la tensionante renuncia de Eduardo Montealegre al Gobierno Petro

SEMANA confirmó que en la noche del jueves 23 de octubre, el propio presidente Gustavo Petro lo llamó a China y le solicitó su dimisión.

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 7:15 a. m.
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, radicó el proyecto el 20 de julio de 2025. Tendrá que defenderlo en la Cámara.
Eduardo Montealegre. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La pedida de renuncia al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no fue fácil. SEMANA confirmó que en la noche del jueves 23 de octubre, el propio presidente Gustavo Petro lo llamó a China y le solicitó su dimisión.

Contexto: Expresidente Álvaro Uribe presentó queja disciplinaria contra el ministro Eduardo Montealegre por “hostigamiento público”

Posteriormente, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, se comunicó con Montealegre y le ratificó su salida. Una fuente de alto nivel confirmó que el jurista, al poco tiempo, llamó a Rodríguez y se despachó en su contra. Este medio le preguntó a Montealegre y él respondió: “Falso. La renuncia la presenté el viernes en la mañana”.

