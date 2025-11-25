Así será el libro de Miguel Uribe Turbay

La familia de Miguel Uribe Turbay ha hecho un esfuerzo muy grande por proteger su legado. Y un eje fundamental de este trabajo será un libro que se publicará en diciembre.

Se llama Mi causa: Colombia, Un manifiesto de libertad, integridad y servicio. El documento será presentado el martes 9 de diciembre, en horas de la tarde, en un conversatorio privado en el que hablará su esposa, María Claudia Tarazona.