Confidenciales
Así será el libro de Miguel Uribe Turbay
La editorial Planeta publicará en diciembre Mi causa: Colombia, un manifiesto de libertad, integridad y servicio.
La familia de Miguel Uribe Turbay ha hecho un esfuerzo muy grande por proteger su legado. Y un eje fundamental de este trabajo será un libro que se publicará en diciembre.
Se llama Mi causa: Colombia, Un manifiesto de libertad, integridad y servicio. El documento será presentado el martes 9 de diciembre, en horas de la tarde, en un conversatorio privado en el que hablará su esposa, María Claudia Tarazona.
Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón. El senador del Centro Democrático participaba de un mitín político en el parque el Golfito, en donde recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. El precandidato presidencial luchó por su vida en una unidad de cuidados intensivos por más de diez semanas.