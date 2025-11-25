Suscribirse

Así será el libro de Miguel Uribe Turbay

La editorial Planeta publicará en diciembre Mi causa: Colombia, un manifiesto de libertad, integridad y servicio.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 3:30 p. m.
Miguel Uribe Turbay. Libro Planeta
Miguel Uribe Turbay. Libro Planeta

La familia de Miguel Uribe Turbay ha hecho un esfuerzo muy grande por proteger su legado. Y un eje fundamental de este trabajo será un libro que se publicará en diciembre.

Se llama Mi causa: Colombia, Un manifiesto de libertad, integridad y servicio. El documento será presentado el martes 9 de diciembre, en horas de la tarde, en un conversatorio privado en el que hablará su esposa, María Claudia Tarazona.

Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

Uribe Turbay fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio, en la localidad de Fontibón. El senador del Centro Democrático participaba de un mitín político en el parque el Golfito, en donde recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. El precandidato presidencial luchó por su vida en una unidad de cuidados intensivos por más de diez semanas.

Miguel Uribe

