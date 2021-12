Confidenciales Así va la recolección de firmas de Álex Char para su aspiración presidencial

El exalcalde de Barranquilla Álex Char reveló cifras sobre la recolección de firmas que se ha adelantado en varias regiones del país para inscribir su candidatura presidencial con miras a las elecciones del próximo año. De acuerdo con el reporte que se ha recolectado, van un millón de firmas en regiones como el Eje Cafetero, la región Caribe, la zona pacífica y el centro del país.

El aspirante presidencial por el movimiento País de Oportunidades expresó que desde el mismo momento en que inscribió el Comité de Firmas ha recibió manifestaciones espontáneas de todos los rincones del país. “Estoy convencido de que dichas manifestaciones han sido producto del trabajo que hemos realizados durante los últimos 15 años”, agregó Álex Char.

“Escuchar a los colombianos, conocerlos, compartir con ellos, ha sido reencontrarme con mis compatriotas. Me siento complacido con este respaldo. Quiero decirles que cada día me llevo sus anhelos y sueños por un país mejor”, manifestó Char. Dijo que aunque se logró alcanzar el millón de firmas, no se detendrá el ritmo de la campaña. “Por el contrario, seguirá adelante con el mismo compromiso”, dijo.