Benedetti contra Benedetti: la historia de un senador cartagenero que ayudó a hundir la consulta popular de Petro

El Gobierno de Gustavo Petro no tenía claridad en los votos de la consulta popular y por eso terminó no solo derrotado, sino con más de una sorpresa. SEMANA confirmó que en la Casa de Nariño no contaban con el voto del senador cartagenero Jorge Benedetti, de Cambio Radical, porque él había pedido una licencia no remunerada y estaba en Madrid. Lo que nadie imaginó es que, ante la estrechez de los votos, el director de su partido, Germán Córdoba, le pidió que retornara con urgencia a Colombia para que votara en contra de la iniciativa de Petro. El Gobierno tampoco tenía entre sus cuentas el regreso del senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien retomó su curul tras recobrar la libertad en medio de la investigación por el escándalo de las Marionetas. Hay que recordar que la consulta popular se ahogó por la falta de dos respaldos.