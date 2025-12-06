Suscribirse

Cambios en el Consejo Gremial: Natalia Gutiérrez sería la nueva presidente

Esta elección se hará el próximo miércoles 10 de diciembre.

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:15 a. m.
Natalia Gutiérrez de Acolgen.
Natalia Gutiérrez de Acolgen. | Foto: SEMANA

Está prácticamente definida la mesa directiva del Consejo Gremial para 2026. La fórmula sería la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, como presidenta, y el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, como vicepresidente. Los dos fueron viceministros: Gutiérrez, de Minas y del Interior, y Velasco, de Hacienda. Son dos sectores clave y coyunturales para el país.

Contexto: Consejo Gremial advierte riesgos en declaraciones del presidente Petro sobre su desconfianza en la transparencia electoral

El conocimiento de ambos de lo público y lo privado puede fortalecer la interlocución en un momento estratégico para Colombia. Esta elección se hará el próximo miércoles 10 de diciembre. El Consejo está conformado por 33 gremios y actualmente lo preside Camilo Sánchez, de Andesco.

