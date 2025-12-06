CONFIDENCIALES
Cambios en el Consejo Gremial: Natalia Gutiérrez sería la nueva presidente
Esta elección se hará el próximo miércoles 10 de diciembre.
Está prácticamente definida la mesa directiva del Consejo Gremial para 2026. La fórmula sería la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, como presidenta, y el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, como vicepresidente. Los dos fueron viceministros: Gutiérrez, de Minas y del Interior, y Velasco, de Hacienda. Son dos sectores clave y coyunturales para el país.
El conocimiento de ambos de lo público y lo privado puede fortalecer la interlocución en un momento estratégico para Colombia. Esta elección se hará el próximo miércoles 10 de diciembre. El Consejo está conformado por 33 gremios y actualmente lo preside Camilo Sánchez, de Andesco.