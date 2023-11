Carlos Fernando Galán habla de Vargas Lleras en la carrera presidencial: “Nada está escrito”

Galán militó hace unos en Cambio Radical, el partido que lidera el exvicepresidente. En su entrevista con Vicky Dávila, el alcalde electo aseguró (refiriéndose también a Sergio Fajardo) que “no hay muertos en política. Eso es evidente. Hace un año largo, al Nuevo Liberalismo le fue muy mal en las elecciones. Nos dijeron: “Ustedes empaquen y váyanse”. Y no. La política da sus revanchas, uno aprende de esas derrotas. Es importante aprender de la derrota, porque si uno insiste en lo mismo no va a resolver los problemas que tuvo en la elección anterior. No sé si Fajardo vaya a aspirar, pero no hay personas que queden por fuera a menos que tengan una inhabilidad. De resto, el país cambia”.