Caso Ricardo Roa: abogados piden frenar juicios anticipados y proteger el debido proceso

La alerta fue presentada por la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 9:37 p. m.
Ricardo Roa. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Veeduría por la Verdad y la Justicia llamó la atención por el caso que enfrenta en la Fiscalía el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Se pidió abrir un debate sobre el respeto por las garantías constitucionales: “A las personas se les juzga por lo que hacen, no por quienes son”.

La organización recordó que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

“La preocupación jurídica se origina en información según la cual el fiscal del caso habría sostenido actuaciones comunicativas selectivas con algunos medios de comunicación. De confirmarse y persistir este tipo de prácticas, podrían configurarse conductas contrarias a los deberes funcionales previstos en la ley 1952 de 2019, código general disciplinario, lo que eventualmente daría lugar a la apertura de un proceso ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La función investigativa no habilita la construcción de escenarios de juzgamiento paralelo ni la anticipación de valoraciones por fuera del expediente judicial”, mencionó el vocero de la organización, el abogado Diego Pérez.

