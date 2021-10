Confidenciales ¿Cómo va la vacunación desde los cinco años en el mundo?

Este viernes, el Invima aprobó en Colombia la vacuna de Sinovac para los mayores de seis años. Inmunizar a los más pequeños era el desafío más pendiente que quedaba en la pandemia. Pues aunque se había dicho que ellos no corrían tanto riesgo, la variante delta demostró que sí. Por ahora aplican Sinovac en esas edades también China, Chile y Emiratos Árabes. Este último lo hace desde los tres años. En Estados Unidos, Pfizer ya anunció que su vacuna es efectiva en más del 90 por ciento para este grupo y se espera que se comience a poner muy pronto, aunque tendrá un tercio de los componentes de la de los adultos. En Cuba son más arriesgados y les ponen Soberana 02 y Soberana Plus desde los 2 años. La Unión Europea hasta ahora está estudiando el tema y no ha dado luz verde.