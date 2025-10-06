Suscribirse

Confidenciales

Córdoba prendió su llama deportiva con show de drones y fiesta sobre el río Sinú

La jornada inició con un desfile de las 30 delegaciones por la Avenida Primera, desde la calle 21 hasta la Plaza María Varilla, en la calle 34.

Redacción Confidenciales
6 de octubre de 2025, 1:34 p. m.
Show sobre el río Sinú.
Show sobre el río Sinú para dar inicio a los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2025. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Con luces y drones sobre el río Sinú, así le dieron inicio a los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2025, un evento que convirtió a Montería en una fiesta de deporte, inclusión y orgullo regional.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara, acompañado de la gestora social Valeria Vega, lideró la inauguración ante miles de asistentes y más de 6.000 atletas de los 30 municipios. “Estos Juegos son el inicio de una nueva era para el deporte cordobés”, afirmó.

Desfile sobre el río Sinú.
Desfile sobre el río Sinú. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La campeona Liliana Palmera encendió la llama olímpica, mientras artistas como Miguel Bueno y Juan Duque pusieron ritmo a la noche. El evento marcó el comienzo de 22 días de competencia en 36 disciplinas, consolidando al departamento como potencia deportiva y cultural.

