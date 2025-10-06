Córdoba prendió su llama deportiva con show de drones y fiesta sobre el río Sinú

Con luces y drones sobre el río Sinú, así le dieron inicio a los V Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2025, un evento que convirtió a Montería en una fiesta de deporte, inclusión y orgullo regional.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara, acompañado de la gestora social Valeria Vega, lideró la inauguración ante miles de asistentes y más de 6.000 atletas de los 30 municipios. “Estos Juegos son el inicio de una nueva era para el deporte cordobés”, afirmó.

Desfile sobre el río Sinú. | Foto: Suministrada a SEMANA.