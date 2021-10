Confidenciales ¿Cuántos dólares tiene cada país latinoamericano?

Un estudio reciente, publicado por el portal Infobae, cuantificó los dólares en billetes que tiene cada país de América Latina. Argentina barre a todos los otros con 200.000 millones de dólares en manos de sus ahorradores. Eso representa 10 por ciento del total de los billetes de la moneda norteamericana que circulan hoy en el mundo. El resto de los países tienen cifras que no llegan al 10 por ciento de Argentina. Chile, por ejemplo, no tiene ni siquiera 500 millones de dólares, Brasil apenas pasa de 1.000, Ecuador también, México y Perú tienen 5.000 millones de dólares cada uno y Paraguay no llega ni a 200. Colombia aparece en el listado con 2.000 millones. Argentina tiene tantos dólares que le gana a Estados Unidos en términos per cápita: 4.400 por habitante frente a 3.083.