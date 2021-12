Confidenciales David Barguil le dio sus “más sentidas condolencias” a Gustavo Petro por muertes de Romaña y El Paisa

Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, de las disidencias de las FARC, también fue muerto en Venezuela en horas de la mañana de este lunes 6 de diciembre, así lo confirmaron altas fuentes de inteligencia a SEMANA. El guerrillero se suma a las muertes de Jesús Santrich y El Paisa, dos de los otros cabecillas de ese grupo delincuencial. En Venezuela, Romaña se refugiaba y comandaba ese grupo terrorista.

Se trata de uno de los hombres más buscados por las autoridades y cuya muerte no deja de sorprender a muchos, entre ellos, al precandidato presidencial David Barguil. El político, a través de un trino en su cuenta de Twitter afirmó que “si las muertes de El Paisa y Romaña son efectivas y no una farsa de Nicolás Maduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en sí, si no de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño”.

Si las muertes de #ElPaisa y #Romaña son efectivas y no una farsa de @NicolasMaduro para brindarles protección,

me alegro, no de la muerte en si, si no de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño.

Mis más sentidas condolencias a @petrogustavo y @piedadcordoba. — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) December 7, 2021

En razón a lo anterior, Barguil, que hace parte del Partido Conservador, le envió un sentido mensaje de condolencias tanto al líder de la Colombia Humana como para Piedad Córdoba por la muerte del guerrillero: “Mis más sentidas condolencias a Gustavo Petro y Piedad Córdoba”, afirmó.