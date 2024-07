Day Vásquez y la familia presidencial, ¿qué pasó?

Esta semana le notificaron a Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, que le retirarían el esquema de seguridad a cargo de la Casa de Nariño. Una de las razones que le dieron es que la ley señala que la protección de ella le corresponde a la Fiscalía, ya que Palacio solo debe responder por la seguridad de la familia presidencial. Lo paradójico es que Vásquez, legalmente, en papeles, sigue siendo la esposa de Nicolás. Al mismo tiempo, ella es hoy la principal testigo en el juicio que está citado para agosto por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el hijo del presidente. Entonces, si ella no se ha divorciado, ¿sigue formando parte de la familia presidencial? La Fiscalía, en su momento, le había encargado la seguridad de Vásquez a Palacio, justamente por esa causa, porque no había una separación legal. No se entiende ahora por qué le retiran el esquema. ¿Quién no le habrá querido dar el divorcio a quién?