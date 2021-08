Confidenciales Duque habla del “chismerío” en el caso del supuesto veto a María Ángela Holguín

“La verdad, me ha sorprendido tanto chismerío”, le dijo el presidente, Iván Duque, a SEMANA sobre la versión de la excanciller María Ángela Holguín, quien contó en medios que prácticamente el Gobierno la vetó y no quiso ayudarla para ser candidata y salir elegida en la Secretaría Iberoamericana. Duque la desmintió: “Ella no me ha buscado para manifestarme ninguna intención de candidatura. A mí no me ha abordado ningún país y, en las conversaciones que he tenido con otros jefes de Estado de América Latina, ellos me han preguntado: ¿Colombia ha manifestado el deseo de tener una candidatura? Nosotros hemos dicho ‘no’. Cuando a mí me preguntan: ‘¿a usted lo ha buscado la excanciller Holguín?’, pues no. Yo no sé de dónde han salido tantos rumores y chismes”, aseguró el mandatario.

Como contraargumento, el presidente aseguró que muchos funcionarios del Gobierno anterior han trabajado con él en estos tres años e incluso puso como ejemplo que ayudó a elegir a Sergio Diaz-Granados en la CAF, habiendo hecho parte del gobierno Santos. Advirtió que no hay vetos contra la excanciller Holguín por ser santista: “Yo no divido el mundo entre santistas y no santistas. El mundo no es tan limitado como muchos quisieran que fuera... Inclusive, habían dicho que la doctora Holguín era la candidata de España y nunca hemos recibido ningún tipo de solicitud por parte de España. Por eso no sé de dónde sale tanto chismerío”, enfatizó el presiente de las colombianos.

En últimas, Duque aseguró que todo es un chisme y nada más.