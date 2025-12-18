Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

El exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se contactó con SEMANA este jueves 18 de diciembre, a raíz de la denuncia hecha por el ministro (e) de esa cartera, Andrés Idárraga, sobre una red de corrupción de venta de certificados para producir y comercializar quimcos controlados como percusores.

En un documento enviado a este medio, Montealegre señaló: “El caso de corrupción en la venta de certificados, fue investigado durante la administración del exministro Eduardo Montealegre. Cuando Cesar Augusto Roa Santana, director de control interno de la entidad le informó los hechos al ministro Eduardo Montealegre- durante una reunión de trabajo celebrada los días 9 y 10 de octubre de 2025- la orden de Montealegre fue perentoria: investigar, recoger evidencias y formular denuncia penal. Denuncia que se presentó el día 29 de octubre, un dia después, del retiro de su cargo como ministro. Los hechos que menciona el ministro encargado, ya habían sido denunciados e investigados por la administración de Eduardo Montealegre, hace más de mes y medio“.