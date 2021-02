Confidenciales El consejo de Claudia López a Sergio Fajardo

La alcaldesa Claudia López suele no hablar de política. Desde que está en el Palacio de Liévano, López ha sido muy prudente con temas candentes de la actualidad nacional como la carrera que se libra por 2022. Sin embargo, rompió ese estilo para hablar de su antiguo compañero de fórmula presidencial, Sergio Fajardo. En diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, López habló de la coalición de la centro izquierda. “Ojalá salga una fuerza poderosa, constructiva, de cambio”, aseguró. Cuando Dávila le preguntó por Fajardo, la alcaldesa aseguró que solo podía referirse a un consejo que es lo único que quisiera decir frente a una eventual candidatura. “Si uno quiere ganar el tour de Francia, no le puede dar miedo competir en la vuelta a Boyacá”, aseguró la alcaldesa. Fajardo no se ha sumado formalmente a esa consulta, pero existe un interés enorme del sector alternativo por tener un candidato único.

Vea la entrevista completa