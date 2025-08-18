El Consejo de Relaciones Internacionales se reunió con el congresista Bernie Moreno

El Consejo Colombiano de Relaciones Exteriores (CORI) reúne entre sus miembros a excancilleres, exembajadores y los más destacados expertos académicos en ese frente. En los últimos días, el Cori se reunió con el senador Bernie Moreno, y miembros de una delegación de Estados Unidos.

“El CORI presentó su documento estratégico para las relaciones entre ambos países 2026-2030, sobre la base de 4 pilares de trabajo conjunto: lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional; cooperación y asistencia militar, policial y judicial; cooperación contra la migración ilegal; y promoción del comercio, las inversiones y el turismo. Estas tareas van a requerir que Colombia haga en primer lugar su tarea en casa, cuyos esfuerzos deben ser completados con el apoyo internacional”, narró la organización.