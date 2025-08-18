Suscribirse

El Consejo de Relaciones Internacionales se reunió con el congresista Bernie Moreno

La organización le entregó a la delegación un documento estratégico para las relaciones entre ambos países 2026-2030, sobre la base de 4 pilares de trabajo conjunto.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 2:11 p. m.
. | Foto: Consejo de Relaciones Internacionales (Cori)

El Consejo Colombiano de Relaciones Exteriores (CORI) reúne entre sus miembros a excancilleres, exembajadores y los más destacados expertos académicos en ese frente. En los últimos días, el Cori se reunió con el senador Bernie Moreno, y miembros de una delegación de Estados Unidos.

“El CORI presentó su documento estratégico para las relaciones entre ambos países 2026-2030, sobre la base de 4 pilares de trabajo conjunto: lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional; cooperación y asistencia militar, policial y judicial; cooperación contra la migración ilegal; y promoción del comercio, las inversiones y el turismo. Estas tareas van a requerir que Colombia haga en primer lugar su tarea en casa, cuyos esfuerzos deben ser completados con el apoyo internacional”, narró la organización.

El excanciller Guillermo Fernández de Soto, quien preside al grupo, aseguró sobre esta reunión: “Colombia tiene un gran futuro por conseguir”.

