El enojo de Martha Alfonso por no ser designada ponente de la reforma a la salud: “Es un cobro político que me están haciendo”

La representante a la Cámara, Martha Alfonso, quedó molesta con la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que no la designó ponente de la reforma a la salud , pese a que en la legislatura anterior ella fue la encargada de encabezar el trámite de la iniciativa.

Si bien la representante Alfonso había sido artífice de la aprobación que consiguió ese articulado en su primer y segundo debate en la legislatura anterior, ahora ella no estará encabezando la discusión.

Esa decisión, asegura la representante, le “deja un sin sabor porque creo que es un cobro político que me está haciendo un coterráneo de la región del Partido Conservador que me saca de esta reforma por sus propios intereses. Seguramente cree que me va a quitar votos en la región, pero ya nuestros electorados saben quién es quién”.