“Me preocupa que la reforma a la salud sigue siendo un resumen de la que se hundió”: representante Víctor Manuel Salcedo

El representante se refirió a la gestión del Ministerio de Salud y el pago a las EPS sobre el que ha tenido algunas críticas. “El mismo ministro reconoció que este semestre no han pagado presupuestos máximos; mientras que el ministro de Salud dice que los van a pagar, el de Hacienda dice que no hay con qué”, afirmó. Salcedo reclamó que no han liquidado las cuentas del 2022 y que se debe gran parte del 2024.