El equipo petrista que irá a buscar cada voto: los abogados que buscan pelear los resultados

Iván Cepeda perdió en segunda vuelta presidencial por aproximadamente 250.000 votos y todo el petrismo empezó desde la noche de este domingo el trabajo para recuperar sufragios en los escrutinios. Pero el tiempo corre y existen pocas posibilidades de cambiar la historia.

“Vamos a escrutinios”: el presidente Gustavo Petro hizo el primer pronunciamiento tras el preconteo

Esta vez cuenta con un equipo dedicado a radicar reclamaciones y revisiones de actas: los abogados Luciano Marín y Ali Bantú Ashanti, y el representante Alirio Uribe liderarán la batalla jurídica y electoral. Uribe es el principal defensor de Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación en los escándalos por presuntas irregularidades en la campaña de 2022. También está el jefe jurídico de la campaña, Miguel Ángel del Río, a disposición de esta tarea.