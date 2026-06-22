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El equipo petrista que irá a buscar cada voto: los abogados que buscan pelear los resultados

Abogados, congresistas y asesores jurídicos del petrismo encabezan la revisión de resultados en una carrera contrarreloj.

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Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 2:52 a. m.
Discurso presidencial de Iván Cepeda.
Discurso presidencial de Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Iván Cepeda perdió en segunda vuelta presidencial por aproximadamente 250.000 votos y todo el petrismo empezó desde la noche de este domingo el trabajo para recuperar sufragios en los escrutinios. Pero el tiempo corre y existen pocas posibilidades de cambiar la historia.

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Esta vez cuenta con un equipo dedicado a radicar reclamaciones y revisiones de actas: los abogados Luciano Marín y Ali Bantú Ashanti, y el representante Alirio Uribe liderarán la batalla jurídica y electoral. Uribe es el principal defensor de Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación en los escándalos por presuntas irregularidades en la campaña de 2022. También está el jefe jurídico de la campaña, Miguel Ángel del Río, a disposición de esta tarea.