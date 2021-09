Confidenciales El exfuncionario de Uribe al que condenaron el día que prescribía su condena

Esta semana, se conoció la condena a cinco años y tres meses de prisión en contra de Edmundo del Castillo, ex secretario jurídico del expresidente Álvaro Uribe, y César Mauricio Velásquez, ex secretario de prensa. La polémica no ha parado, pues el fallo fue emitido por el magistrado Dagoberto Hernández, quien en su momento concedió un habeas corpus a Jesús Santrich; pero, además, porque la decisión contra los exfuncionarios del Gobierno Uribe ocurrió, según la defensa, el día en el que el caso prescribía. SEMANA contactó a Del Castillo, quien dice que dará la batalla para demostrar que hubo algunas inconsistencias en la decisión y señala que nada tuvo que ver en el escándalo de las chuzadas.