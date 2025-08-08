CONFIDENCIALES
El impacto de las calificadoras de riesgo sobre Colombia
Las evaluaciones de las agencias internacionales influyen en la inversión, la economía y la percepción del país.
El pasado 26 de junio, las poderosas calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s desmejoraron su evaluación del país y eso se sintió en julio, mes en el que los inversionistas extranjeros vendieron una cantidad récord de deuda colombiana en moneda local (TES).
Según cálculos de Bloomberg, dichos inversionistas se deshicieron de 13 billones de pesos que tenían en TES, el mayor volumen desde 2013. Ambas calificadoras bajaron su opinión sobre la capacidad de pago del país, luego de que el Gobierno suspendiera la regla fiscal.
Esa decisión llevó a la exclusión de los TES de algunos índices globales de deuda, obligando a los fondos de inversión extranjera a vender los títulos colombianos que tenían en su portafolio.