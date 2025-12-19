El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

Tras finalizar un consejo de ministros, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, sorprendió al ministro del Interior, Armando Benedetti, con un detalle en medio de la temporada navideña.

Rivas le entregó a Benedetti un cuadro que había pintado en un reciente consejo de ministros a partir de una fotografía que lo retrató. De hecho, se trata de una captura hecha en el Congreso en la que se ve a Benedetti conversando por celular, sonriente, capturada por el reportero gráfico de SEMANA Guillermo Torres Reina.

Benedetti se mostró agradecido con el detalle, por lo que ambos, junto a Rivas, posaron sonrientes con el regalo que ella le hizo.