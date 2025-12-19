Confidenciales

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

El cuadro surgió de una fotografía tomada al funcionario en medio de una sesión en el Congreso.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 3:41 p. m.
La ministra de Vivienda le hizo el detalle al ministro del Interior.
La ministra de Vivienda le hizo el detalle al ministro del Interior. Foto: Suministrada

Tras finalizar un consejo de ministros, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, sorprendió al ministro del Interior, Armando Benedetti, con un detalle en medio de la temporada navideña.

Rivas le entregó a Benedetti un cuadro que había pintado en un reciente consejo de ministros a partir de una fotografía que lo retrató. De hecho, se trata de una captura hecha en el Congreso en la que se ve a Benedetti conversando por celular, sonriente, capturada por el reportero gráfico de SEMANA Guillermo Torres Reina.

Benedetti se mostró agradecido con el detalle, por lo que ambos, junto a Rivas, posaron sonrientes con el regalo que ella le hizo.

Mas de Confidenciales

Gustavo Bolívar y Catherine Juvinao.

Gustavo Bolívar se fue de frente contra Catherine Juvinao y la llamó “descarada”

Regalo Armando Benedetti.

El regalo que le hizo la ministra de Vivienda a Armando Benedetti en medio de un consejo de ministros

ED 2264

Álvaro Uribe culpó a la “Petro Salud” de causar la muerte de miles de colombianos

La Asociación Colombiana de Minería destaca que la seguridad de quienes trabajan en la minería responsable debe ser una prioridad.

Compañías Muzo Colombia denuncia incursión ilegal en la mina Pablo Sánchez en Quípama, Boyacá

Instalación de Congreso 2025

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Arukay fue escogida por un jurado internacional que evaluó proyectos de todos los continentes y que buscaba identificar iniciativas con impacto real en los estudiantes.

Empresa colombiana reconocida entre las tres mejores del mundo en innovación educativa

Iván Duque y Paloma Valencia.

Paloma Valencia se reunió en Bogotá con el expresidente Iván Duque

Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda: ¿hay molestia en el Partido Conservador por su presidencia?

Ricardo Bonilla y Gustavo Petro

“Yo conozco a Ricardo Bonilla, sé que es ingenuo”: presidente Petro, tras decisión de llevarlo a la cárcel por corrupción en UNGRD

No

El reencuentro del presidente de la Corte Constitucional con el ministro de Justicia (e), tras una protesta silenciosa

Noticias Destacadas