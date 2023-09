El regaño del presidente Gustavo Petro a su bancada de congresistas del Pacto Histórico

El pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro convocó a la bancada del Pacto Histórico, tanto de Senado como de Cámara, a la Casa de Nariño. Según fuentes de la colectividad, el regaño del mandatario fue bastante fuerte, pues Petro considera que se han quedado quietos, especialmente en materia electoral, para hacer campaña por sus candidatos. No se trata del primer jalón de orejas del presidente, quien siente que su bancada no está respondiendo como debería. Mientras tanto, varios congresistas del petrismo se han quejado porque el presidente no los atiende ni les da instrucciones, solo los regaña.