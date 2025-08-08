Suscribirse

El regreso de Verónica Alcocer a Colombia: ya tiene agenda y promete recorrer de nuevo el país

SEMANA confirmó que estuvo en Suecia en un curso de verano aprendiendo inglés y que culminó hace varias semanas.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 4:37 a. m.
En campaña, Verónica Alcocer sí se reunió con Papá Pitufo, según revela César Valencia.
Verónica Alcocer. | Foto: Mariano Vimos

La primera dama, Verónica Alcocer, se instalará nuevamente en Colombia desde el domingo 10 de agosto, tras permanecer varios meses fuera del país. SEMANA confirmó que estuvo en Suecia en un curso de verano aprendiendo inglés y que culminó hace varias semanas.

Sin embargo, la esposa del presidente Gustavo Petro viajó a Francia y estuvo descansando varios días con Sofía y Antonella, dos de sus hijas. Además, visitó Barcelona acompañada del catalán Manuel Grau. Alcocer ya tiene agenda y promete recorrer el país.

Contexto: Verónica Alcocer compartió imagen en redes sociales que no pasó desapercibida

A su llegada se tendrá que ver con Eva Ferrer, la colomboespañola que fue su gran amiga, pero con quien rompió relación por falta de confianza. Ferrer asesora desde hace tres semanas a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y estará al frente de algunas tareas del Fondo Paz.

