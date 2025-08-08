CONFIDENCIALES
El regreso de Verónica Alcocer a Colombia: ya tiene agenda y promete recorrer de nuevo el país
SEMANA confirmó que estuvo en Suecia en un curso de verano aprendiendo inglés y que culminó hace varias semanas.
La primera dama, Verónica Alcocer, se instalará nuevamente en Colombia desde el domingo 10 de agosto, tras permanecer varios meses fuera del país. SEMANA confirmó que estuvo en Suecia en un curso de verano aprendiendo inglés y que culminó hace varias semanas.
Sin embargo, la esposa del presidente Gustavo Petro viajó a Francia y estuvo descansando varios días con Sofía y Antonella, dos de sus hijas. Además, visitó Barcelona acompañada del catalán Manuel Grau. Alcocer ya tiene agenda y promete recorrer el país.
A su llegada se tendrá que ver con Eva Ferrer, la colomboespañola que fue su gran amiga, pero con quien rompió relación por falta de confianza. Ferrer asesora desde hace tres semanas a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y estará al frente de algunas tareas del Fondo Paz.