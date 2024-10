El reloj sospechoso en el caso del expresidente Uribe, ¿de qué se trata?

El reloj con el que el “testigo estrella” contra el expresidente Uribe, el condenado Juan Guillermo Monsalve, grabó al abogado Diego Cadena se convirtió en la manzana de la discordia. Si bien se trataría de una prueba fundamental según los que acusan a Uribe, lo extraño es que, a pesar de un proceso que completa años, las grabaciones que fueron entregadas por la entonces esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, a la Corte no incluyeron dicho dispositivo. Desde un principio, esto disparó las alarmas en la defensa de Uribe. ¿Monsalve y su gente manipularon las grabaciones? ¿Por qué no entregaron el reloj? SEMANA confirmó que, por fin, el reloj está en manos de la Justicia. ¿Lo dañaron? Para Uribe es clave en esta etapa procesal que un peritaje confirme si el reloj tuvo alguna intervención que distorsionó el contenido de las grabaciones. También se sabe ahora que hay otro reloj entre las pruebas. El expresidente tiene derecho a tener garantías en la justicia, como cualquier colombiano. No puede tener más, pero tampoco menos.