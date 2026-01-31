El ‘taco trade’ de Donald Trump, ¿qué significa?

En la cultura estadounidense es habitual acuñar siglas para describir fenómenos políticos y económicos. Así como MAGA (Make America Great Again) identifica el movimiento de Donald Trump, de sus anuncios erráticos –amenazas que lanza y luego retira– surgió en los mercados una nueva etiqueta de inversión: el llamado “Taco trade”.

Trump amenaza a Canadá con aranceles del 50% y descertifica aviones canadienses tras disputa por jets de ultra largo alcance

Esta no tiene nada que ver con la popular comida mexicana, sino con la convicción de que Trump Always Chickens Out (Trump siempre se acobarda). Sus decisiones extremas (aranceles, amenazas comerciales, invasiones y políticas duras) generan demasiada presión en los mercados, que inicialmente se asustaban y caían, para luego rebotar. Por eso ahora, quienes aplican el “Taco trade” apuestan a que el mandatario no implementará del todo sus amenazas o las suavizará, así que lo que hacen es invertir cuando los precios bajan, buscando ganar con la corrección al alza.