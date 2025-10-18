CONFIDENCIALES

Elecciones de Consejos Municipales de Juventud: ¿varillazo a Gustavo Petro?

A pocos días de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, el registrador Hernán Penagos cuestionó la falta de respaldo a estos comicios.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

18 de octubre de 2025, 7:22 a. m.