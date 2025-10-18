Suscribirse

CONFIDENCIALES

Elecciones de Consejos Municipales de Juventud: ¿varillazo a Gustavo Petro?

A pocos días de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, el registrador Hernán Penagos cuestionó la falta de respaldo a estos comicios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 7:22 a. m.
El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que este proceso busca renovar la confianza en la democracia.
El registrador nacional, Hernán Penagos, cuestiona el poco respaldo interino a los Concejos Municipales de Juventud. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las elecciones a los Consejos Municipales de Juventud están a la vuelta de la esquina y se ha desplegado una campaña para que los más de 11.700.000 jóvenes del país salgan a votar el domingo 19 de octubre. Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo en un foro que tristemente dichas jornadas suscitan mucho más apoyo e interés de organismos internacionales que de “algunos líderes y gobernantes del país”, lo que deja la duda sobre si los jóvenes colombianos, que eligieron en su mayoría al Gobierno de Gustavo Petro, están siendo apoyados y realmente representados por el Estado.

Contexto: “De la queja a la acción”: así se preparan los jóvenes para las elecciones de los Consejos de Juventud

Por el momento, las campañas para que la participación en estas elecciones sea masiva van a toda máquina, impulsadas, principalmente, por alcaldes y gobernadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “El rompimiento de relaciones del presidente Petro con Israel hoy no es coherente”: experto explica las claves del acuerdo de Israel y Hamás

2. El maestro Yuri Buenaventura se prepara para dos presentaciones de lujo en Bogotá: lugar, fecha y hora de los conciertos

3. Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh después de 18 años, pero otro integrante anuncia su salida

4. Cerca de 30.000 colombianos han recuperado su libertad en 2025: así se promueve la reintegración efectiva a la sociedad en el país

5. “El médico va a ganar 2 millones, pero me tiene que facturar 5″: chats del celular de Day Vásquez vuelven a poner en aprietos a Nicolás Petro. La Procuraduría abrió investigación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EleccionesjuventudColombiaRegistraduría Hernán Penagos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.