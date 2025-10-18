CONFIDENCIALES
Elecciones de Consejos Municipales de Juventud: ¿varillazo a Gustavo Petro?
A pocos días de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, el registrador Hernán Penagos cuestionó la falta de respaldo a estos comicios.
Las elecciones a los Consejos Municipales de Juventud están a la vuelta de la esquina y se ha desplegado una campaña para que los más de 11.700.000 jóvenes del país salgan a votar el domingo 19 de octubre. Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo en un foro que tristemente dichas jornadas suscitan mucho más apoyo e interés de organismos internacionales que de “algunos líderes y gobernantes del país”, lo que deja la duda sobre si los jóvenes colombianos, que eligieron en su mayoría al Gobierno de Gustavo Petro, están siendo apoyados y realmente representados por el Estado.
Por el momento, las campañas para que la participación en estas elecciones sea masiva van a toda máquina, impulsadas, principalmente, por alcaldes y gobernadores.