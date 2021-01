Confidenciales “¿Entonces por qué prometió 4.000 UCI para mayo de 2020?”: Miguel Uribe

Los reclamos del exsecretario de gobierno de Bogotá Miguel Uribe a la alcaldesa Claudia López por la falta de UCI en Bogotá generaron un fuerte choque entre él y el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez. Todo empezó con este trino de Miguel Uribe: “Claudia López dice que no puede haber más de 1.900 UCIs por falta de personal médico para atenderlas. ¿Entonces por qué prometió 4.000 para mayo de 2020? ¿Por qué no se preparó al personal necesario? Completa improvisación. El exfuncionario de la Administración Peñalosa también le pidió a la alcaldesa que se prepare para la vacunación y que no improvise como ocurrió “con UCIs, ventiladores, ayudas humanitarias, auxilios económicos, apoyo al comercio.”.

Claudia López debe garantizar un plan serio y efectivo para vacunación en 2021.



Historia de improvisación con UCIs, ventiladores, ayudas humanitarias, auxilios económicos, apoyo al comercio... no se puede repetir. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 16, 2021

La reacción de Luis Ernesto Gómez no se hizo esperar: “Miguel tú eres un tipo inteligente. Un médico intensivista se forma en años, no en meses. Espero que en Harvard tengas mejores argumentos que en esta red.”.

Miguel tu eres un tipo inteligente. Un médico intensivista se forma en años no en meses. Espero que en Harvard tengas mejores argumentos que en esta red. — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) January 16, 2021

Miguel Uribe arremetió diciendo: “...Consejo: preocúpate más por proteger la vida de los bogotanos que por tu imagen. Mucho show, pocos resultados.”.

Esta no es solo una discusión entre un funcionario y un exfuncionario, en el fondo lo que hay es muchas preguntas que la Alcaldía de Bogotá no termina de resolver en medio de la peor crisis sanitaria en la capital por cuenta del segundo pico del covid.