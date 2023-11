Fallo sobre regalías enfrenta a exministros Ocampo y Hommes

No para la controversia ante la decisión de la Corte Constitucional de acabar con la idea del Gobierno de impedir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta que pagan las compañías mineroenergéticas. A una amplia publicación del presidente Gustavo Petro, en la que insiste en la conveniencia de dicha propuesta, pide no confundir las regalías con los impuestos y le propone al Congreso reformar el sistema de regalías, se sumó hoy, domingo 19 de noviembre, la reacción del exministro de Hacienda Rudolf Hommes.

Ocampo manifestó respetar, pero no compartir la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. “Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta. Como resultado de esa decisión, el gobierno tendrá que hacer los ajustes correspondientes en el presupuesto general de la nación”, aseveró.