Amenaza a la Corte: el presidente Petro atacó al alto tribunal por tumbar cobro de impuestos a las regalías

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha visto caer, como si se tratara de una torre de naipes, varias de las leyes y decretos que, por razones jurídicas, no han pasado el examen de la Corte Constitucional. El poderoso bolígrafo de la Casa de Nariño no ha quebrado el rigor del alto tribunal y esto ya ha generado ataques contra la justicia, como ocurrió luego de que cayera uno de los artículos más polémicos de la reforma tributaria.

La Sala Plena señaló que las regalías que se pagan por la explotación de recursos naturales no renovables “no corresponden a un gasto discrecional del contribuyente, sino a un pago obligatorio que tiene por fuente un deber previsto en el artículo 360 de la Constitución, sin el cual es imposible desarrollar la actividad económica de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables”.

“En materia tributaria, por regla general, el legislador tiene la potestad de establecer, derogar, prohibir o limitar deducciones del impuesto sobre la renta. No obstante, esta facultad no es ilimitada”, añadió el alto tribunal, aclarando los límites al Congreso, que aprobó la reforma del Gobierno Petro.

Con esta decisión, la Corte les dio la razón a los expertos y representantes del sector que argumentaban que la medida era inconveniente, pues no solo implicaba una sobrecarga tributaria, sino que podía llevar a una salida de inversionistas que no verían ningún atractivo en el mercado. El primero en reaccionar fue el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales expresó lo que ya se ve como un ataque en contra de la rama judicial por no fallar a su favor.

“Le toca al ministro de Hacienda, después de esta decisión que no puedo compartir, recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”, dijo el presidente Petro, quien además acusó a la Corte de “expropiar” a los colombianos y de actuar en perjuicio de la transición energética. A su juicio, el dinero que esperaba recaudar se iba a invertir en la lánguida transición que aún no despega.

“Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los más poderosos del mundo. Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del Estado para hacer la transición energética”, increpó el mandatario.