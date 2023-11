Ministro de Hacienda ya tiene carta bajo la manga, luego del fallo de la Corte que tumbó artículo de la reforma tributaria sobre deducibilidad de regalías

Un buen tiempo se tomó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para pronunciarse alrededor de la decisión de la Corte Constitucional, de tumbar el artículo de la Reforma Tributaria que prohibía a las empresas de la industria extractiva hacer deducibilidad de las regalías cuando pagan el impuesto de renta. Pero eso le permitió sacar ya un as para resistir el efecto económico que implica sobre las finanzas del Estado.

Lamentó la decisión

Para el funcionario que maneja las cuentas del país, “el Estado le entrega a un particular la posibilidad de explotar los recursos del subsuelo. El particular le paga al Estado a título de regalías, por lo tanto, esa contraprestación que deja no forma parte de su costo de producción. Es un patrimonio de todo el país”. Ese argumento -precisamente- fue uno de los puntos en los que más insistió el Alto Tribunal, con lo cual, terminó tumbando el artículo.