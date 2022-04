Confidenciales Fico, el único candidato que asistió a la cumbre de alcaldes

Causó polémica la asistencia del candidato presidencial Federico Gutiérrez a la cumbre de alcaldes en Cartagena. Pero la historia es muy distinta a la que han contado. Resulta que, en medio del encuentro, la mayoría de alcaldes presentes votó para que invitaran a Petro, Fajardo y Gutiérrez, los que ellos consideran más opcionados para ganar la presidencia. Las invitaciones se hicieron el 6 de abril, sobre el tiempo. Petro envió un video de tres minutos y 16 segundos excusándose y saludando. Fajardo no apareció. Y Gutiérrez canceló su agenda, se presentó, se tomó las dos horas que tenían programadas para los tres candidatos y salió ovacionado. En la cumbre de gobernadores pasó lo mismo. Fico asistió, Fajardo envió un video y de Petro no se supo mayor cosa. Si no asisten, ¿por qué se quejan? Los alcaldes y gobernadores solo querían escuchar las propuestas de los candidatos.