Golpe al Gobierno: Comisión Quinta de la Cámara de Representantes quedó en manos del Partido Liberal y no del Pacto Histórico

En medio de la instalación de la tercera legislatura del Congreso, siguen definiéndose las mesas directivas de las distintas comisiones constitucionales. En general, se trata de acuerdos a los que se ha llegado previamente, por lo que no hay mayores sorpresas.

Aunque Velasco no ocultó su molestia por supuestamente no haber cumplido con los acuerdos que se habían planteado desde un comienzo, tanto Cardona como quienes lo respaldaron dijeron que eso se incumplió en la pasada elección de la presidencia de la Cámara de Representantes, en la que según los acuerdos iba a ser Katherine Miranda, sin embargo, el Gobierno hizo todo lo posible para que eso no sucediera y poner a Jaime Raúl Salamanca, como efectivamente sucedió.