Katherine Miranda revela cómo le hicieron “el cajón” y se quedó sin la presidencia de la Cámara de Representantes: “Vergonzoso”

El pasado sábado 20 de julio, se llevó a cabo la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República y, en medio de dicho proceso, Jaime Raúl Salamanca se impuso sobre Katherine Miranda con 114 votos en contra de 69 para ser elegido como nuevo presidente de la Cámara de Representantes.

Raúl Salamanca, congresista de la Alianza Verde, era el candidato del presidente Gustavo Petro y, según le confirmaron algunos congresistas a SEMANA, se condicionó el voto con los acuerdos que se han logrado con distintas bancadas. De ese modo, él terminó superando a la congresista Miranda.

En Vicky en Semana, la representante Katherine Miranda habló sobre la elección de Raúl Salamanca. La Congresista dijo que le hicieron “cajón” y resaltó que lo visto el pasado sábado 20 de julio en el Congreso “fue realmente vergonzoso”.

“Llegan ministros con el presidente en el momento de sus palabras, pero siempre se retiran en el momento de la elección. Nunca habíamos visto un desfile tan grande de ministros sentados, hablando con las bancadas, pidiéndoles. Muchos directores o jefes de gabinete pidiendo a los congresistas que mostraran el voto (...), yo sabía que iba a perder, esto era una pelea de burro amarrado contra tigre, pero es lamentable ver el irrespeto del Gobierno nacional hacia el Congreso”, dijo Miranda.

La representante de la Cámara fue enfática al decir que el presidente Petro no quería que ella llegara a la presidencia de la Cámara, dado que no le interesaba que en ese cargo estuviera una persona independiente o con criterio.

“Pusieron a Jaime Raúl, pero como fue él, podía ser cualquiera; esto a mí me lo dijo un ministro. Esto es un tema personal, Petro no quería que yo particularmente fuera la presidenta. Dijo que lo que hubiese que hacer para que yo no llegara a la presidencia de la Cámara, y pues mi contrincante no fue un congresista, sino directamente el Gobierno nacional en cabeza del presidente”, agregó la congresista en Vicky en Semana.

La representante también dijo que el presidente viene atacándola en actos públicos, algo que –dijo– es constante de parte del jefe de Estado.

Además, resaltó que Petro en realidad no quería que llegara a la presidencia de la Cámara porque ella tuvo la valentía de oponerse a los proyectos de ley que él ha venido presentando ante el Congreso.

Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Colombia. | Foto: Guillermo Torres

“Me he opuesto a proyectos que para mí, si bien son necesarios, las formas y como se plantearon no son los adecuados, como la reforma a la salud (...), pensar no le gusta mucho al Gobierno y que hayan voces críticas que se decidan a opinar diferente”, señaló la representante.

A propósito de los constantes ataques que mencionó Miranda en Vicky en Semana de parte del presidente Petro, este lunes el jefe de Estado dijo en un mensaje en su cuenta en X: “Aquí el representante de la nación parece ignorar que todas las normas que podían hacer un fast track en el gobierno para hacer la reforma agraria se han caído, unas porque la congresista Katherine no las dejó discutir, otras porque las tumbó la Corte Constitucional El acuerdo de paz no se puede implementar ágilmente porque el Estado lo está impidiendo. La declaración unilateral de ESTADO es una burla. Por eso volveremos al Congreso a presentar el cambio de normas para cumplir el acuerdo; si no se aprueban, el ESTADO será responsable de uno de sus incumplimientos más graves e históricos: el incumplimiento con la paz”, dijo el presidente Petro, mencionando a la representante Katherine Miranda.

La representantes Jennifer Pedraza y Katherine Miranda, este sábado 20 de julio. | Foto: Guillermo Torres

Acto seguido, la congresista le respondió al presidente que si no se cansaba de atacarla y a la vez mentirles a los colombianos.