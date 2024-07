Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara: “Defenderé un Congreso independiente. Habrá control político”

“Hago parte de una generación que decidió llegar a la política para cambiar la política. Allí, en la tierra de la libertad, defendiendo la educación, luchando por un mejor país desde las ideas, la no violencia, la alegría y la utopía. Una generación que le da la razón al presidente Gustavo Petro cuando afirma que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Que según el Dane, 16 millones de colombianas y colombianos viven aún en condiciones de pobreza. Eso no lo podemos normalizar, el hambre no es normal”, inició.