Confidenciales Gustavo Petro le responde a Juan José Lafaurie: dice que no se vacunó en Italia

Luego de que Juan José, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Felix Lafaurie, cuestionara al senador Gustavo Petro por las críticas que ha hecho al sistema de salud, el líder de la Colombia Humana le contestó diciendo que no es cierto que se haya vacunado en el país europeo, sino que fue en Colombia.

“El calumniador. Le pido a Juan José Lafaurie y a la revista Dinero de SEMANA hacer retracción pública de su declaración. Yo no me fui a vacunar a Italia. Tengo una dosis de vacuna Pfizer puesta el 16 de junio en Movistar, Bogotá; la segunda no me la han puesto porque no hay”, afirmó Petro.