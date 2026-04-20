Gustavo Petro saca pecho por invitación a Oxford para hablar de su “liderazgo político”

El presidente Gustavo Petro compartió el texto de una invitación a la Universidad de Oxford, una de las más antiguas y prestigiosas del mundo. Se realizará, según narró, “en una sala de conferencias fundada en 1823 por iniciativa estudiantil, buscando libre expresión de la universidad: este es el texto de la invitación”. En la carta que le llegó hay elogios a su gestión. “Estimado señor Petro: Es un gran placer escribirle para extenderle una invitación formal para que participe como orador en la Oxford Union durante el próximo trimestre de Trinity. La Oxford Union fue fundada en 1823 por un grupo de estudiantes que se oponían a las políticas restrictivas de libertad de expresión de la universidad. Al reflexionar sobre los últimos 200 años, nos enorgullece haber recibido a una increíble variedad de oradores: desde líderes como Su Majestad la Reina Isabel II, Sir Winston Churchill y los presidentes Nixon, Reagan, Carter y Clinton, hasta figuras icónicas mundiales como Albert Einstein, Sir Stephen Hawking, Malala y Malcolm X”, dice la misiva.“Sería un honor para nosotros recibirlo para una charla centrada en las intersecciones que han definido su liderazgo político: entre la acción climática y la necesidad de ir más allá de los modelos económicos extractivos; entre la gobernanza democrática y el desafío de implementar reformas estructurales frente a intereses arraigados; y sobre su experiencia directa al gestionar estas tensiones en Colombia, en particular sus esfuerzos por reposicionar al país dentro de una transición energética global, al tiempo que aborda la profunda desigualdad. Para muchos estudiantes aquí, su presidencia ha brindado un ejemplo concreto de cómo las ideas progresistas, a menudo discutidas en teoría, se ponen a prueba, se limitan y se transforman en la práctica, impulsando un compromiso más serio con lo que requiere una transformación económica y ambiental significativa”

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