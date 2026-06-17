Gustavo Petro se mete en polémica del Mundial 2026: “Ejercen el nuevo racismo”

En medio de un discurso emitido desde la Universidad de Antioquia, en Medellín, el presidente Gustavo Petro se metió en una de las polémicas que ha rodeado el Mundial 2026.

Antes de que ruede la pelota entre la Selección Colombia contra la de Uzbekistan en el estadio Azteca, en Ciudad de México, Petro citó a una supuesta fuerza externa que tomaría decisiones en la justa deportiva.

“Ejercen el nuevo racismo en el mundo, por eso sacan los árbitros de piel negra del Mundial, por eso prohíben las camisetas de la Selección de Haití, hechas en Colombia, y las han prohibido porque, simplemente, las camisetas traen el día, una foto, una imagen, de cuando los negros, traídos a la fuerza a Haití, se liberaron a ellos mismos y lograron vencer a Napoleón y a todo su ejército”, dijo el mandatario.