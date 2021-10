Confidenciales Gustavo Petro vs. Gina Parody: lo que relata en su libro el congresista

En su nuevo libro ‘Una vida, muchas vidas’ Gustavo Petro cuenta lo que ha vivido y lo que piensa de muchos protagonistas de la vida del país. Uno bastante particular tiene que ver con Gina Parody.

El senador relata así cómo vivió con ella la contienda electoral por el congreso hace unos años: “Descubrí, entonces, un fenómeno que me llamó poderosamente la atención y del que me sentí orgulloso. Mi rival más cercana en ese momento era Gina Parody. Ella venía de esas candidaturas que yo llamo ‘de club’, del estrato 5 y 6 de Bogotá, de las élites. Yo no solo le gané con toda la prensa en mi contra, sino que el esquema social de la votación me dio un mensaje fundamental: entre más pobre era el barrio, más ganaba yo, y mientras más rico el barrio, más ganaba ella”.

Y agregó: “Es decir, en Bogotá ya empezaba a aparecer una selección política que buscaba intereses sociales, que no eran únicamente diversos, sino antagónicos”.