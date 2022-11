Confidenciales Harán “plantón pacífico” en la plaza de Bolívar para rechazar proyecto de ley que implementaría la “ideología de género”

Sectores políticos y sociales de alas conservadoras se manifestarán en contra de un proyecto de ley que busca que se implemente una educación sexual en los colegios. Desde esa corriente consideran que eso abriría la puerta para que los docentes puedan interpretar la educación sexual que deben impartir a los menores de forma errónea.

La cita será este miércoles 23 de noviembre a las 2 de la tarde en la plaza de Bolívar en Bogotá. Allí estarán políticos de derecha, padres de familia y hasta educadores que se concentrarán para pedir el archivo del proyecto de ley 229 de 2021 que plantea una “educación integral para la sexualidad” y que próximamente será discutida en la Cámara de Representantes.

“Seguimos repitiendo ‘con mis hijos no te metas’. La semana pasada no se debatió el proyecto de ley porque rompieron el quórum, pero en cualquier momento lo pueden volver a poner en la agenda, puede ser esta semana o la próxima, lo que sí es que no podemos bajar la guardia. Por eso es que si tenemos que marchar, saldremos a marchar”, afirmó el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, quien hizo la invitación al plantón.