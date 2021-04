Confidenciales Inédito: avanza proyecto que regula la hoja de coca

La Comisión Primera del Senado registró un hecho “sin precedentes”, como lo reconoció el senador Armando Benedetti, quien se encargó de sacar adelante en su primer debate el polémico proyecto. En términos generales busca regular la hoja de coca, es decir que el Estado tenga el monopolio de la producción y comercialización de esta planta. Sus defensores argumentan que esto sería un primer paso para acabar con el narcotráfico, mientras que sus detractores consideran que podría aumentar el consumo de sustancias ilícitas derivadas de la planta.

¿Cómo logró avanzar un proyecto de este tipo que generalmente no tiene los suficientes apoyos? La reforma contó con 12 votos a favor, mientras que quienes se oponían prefirieron retirarse de la sesión. De esos doce la mayoría son de partidos de oposición, pero particularmente en esta Comisión se encuentran senadores de partidos tradicionales que tienen ideas cercanas a esa corriente. Lo cierto es que el proyecto superó su primera prueba pero no la tendrá fácil en los siguientes debates donde puede que no cuente con los mismos respaldos.