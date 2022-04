Confidenciales ¿Ingenuidad en el Pacto Histórico al buscar el apoyo de los liberales?

Hablando de Alfonso Prada, en el Pacto Histórico lamentan que no haya sido capaz de liderar la conquista del Partido Liberal. La historia es la siguiente: antes de Semana Santa, Petro designó a Guillermo Alfonso Jaramillo, José Fernando Bautista y Roy Barreras para hablar con el expresidente Gaviria. La reunión se dio y regresaron felices a decirle a Petro que Gaviria y el Partido Liberal apoyarían su campaña. Petro ordenó no abordar a ningún congresista para no irrespetar a Gaviria. Esta semana todo cambió. De emergencia, Prada y Luis Fernando Velasco convocaron a los parlamentarios y solo llegaron ocho. La estrategia había fracasado porque se confiaron y Fico les salió adelante. Les pasó lo de la liebre y la tortuga.