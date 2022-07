Confidenciales Ingrid Betancourt le dice no a un nuevo diálogo con Iván Márquez

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt le dijo a SEMANA que no se les puede dar el mismo tratamiento a quienes han cumplido con los acuerdos de La Habana, como Rodrigo Londoño, que a Iván Márquez, quien volvió a su accionar criminal. “No podemos abrir una especie de piñata. Cuando me conviene, soy guerrillero para estar en el narcotráfico, y cuando me conviene firmo la paz y me amparo con unas prerrogativas que son muy generosas”, dijo. “Quienes están en el narcotráfico deben saber que esa es una conducta que no pueden mimetizar y disfrazar de conducta política porque no vamos a parar nunca”, sostuvo. Ingrid se quedará a vivir en Colombia, dijo que no ha recibido llamada de Petro y quedó aterrada con la postulación de Roy Barreras para ser el próximo presidente del Senado.