Confidenciales ¿ISA a la venta?

Siempre se había asumido que el Gobierno iba a vender sus participaciones en Ecopetrol o en la transportadora de crudo Cenit para llenar el hueco de las finanzas públicas. Por eso sorprendió hace unos días cuando el propio Gobierno dejó saber que no iba a vender esas participaciones, y que se concentrará en unas electrificadoras y generadoras de energía, en la participación de Telefónica Colombia y en otras minoritarias. Sin embargo, muchos no descartan que la movida sea por el lado de ISA, donde la nación tiene el 51 por ciento. El Gobierno aspira recaudar 12 billones de pesos en venta de activos el año entrante. Corficolombiana calculó el valor de la participación en ISA del Gobierno en 10,7 billones. Pero, como la venta incluiría el control, habría una prima que permitiría llegar a los 12 billones de pesos. El problema para esta y otras ventas es que el proceso no dura menos de dos años y el Gobierno necesita la plata urgente.