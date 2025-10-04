Suscribirse

CONFIDENCIALES

Jefes del ELN y de las disidencias de las Farc, en la mira por las advertencias de Trump frente a Venezuela

Dada la gran presión del Gobierno de Donald Trump, no descartan que Maduro, al verse acorralado, los traicione y los entregue a la Justicia estadounidense.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Confidenciales
4 de octubre de 2025, 6:56 a. m.
Iván Márquez, Donald Trump, Iván Márquez
Iván Márquez, Donald Trump y Nicolás Maduro están en el centro de la tensión por la presión de Estados Unidos frente a los grupos armados que operan desde Venezuela. | Foto: AP / Getty Images

La arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en su guerra con los carteles del narcotráfico en la región tiene preocupados a los principales jefes del ELN y a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, quienes han permanecido escondidos en ese país bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Estas son las señales de que EE. UU. se prepara para la guerra con Venezuela: “Los estamos vigilando, quiero que lo sepan”

SEMANA conoció, por una alta fuente de inteligencia, que a los jefes de esos grupos criminales les tocó moverse de sus refugios y hasta contemplar la posibilidad de pisar territorio colombiano. Dada la gran presión del Gobierno de Donald Trump, no descartan que Maduro, al verse acorralado, los traicione y los entregue a la Justicia estadounidense como una muestra de la lucha contra las drogas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podría tener secretario general de Naciones Unidas? Los secretos de la elección que tiene en el sonajero a Santos y Duque

2. Vive Claro: el escenario cultural está en el ojo del huracán por la cancelación de sus conciertos. ¿Qué pasará con los próximos cinco artistas?

3. Así es la guerra entre narcos que ha disparado los homicidios en Cali: granadas, fusiles y ajustes de cuentas

4. La historia de cómo alias Pipe Tuluá engañó al Gobierno para colarse en la paz total. Un funcionario público radicó una tutela para regresarlo a su celda de lujo en La Picota

5. Cartagena ya tiene la plata para construir un mega aeropuerto, pero el Gobierno Petro tiene frenado ese proyecto. ¿Por qué?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpIván MárquezguerrillerosELNNicolás MaduroEstados Unido

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.