CONFIDENCIALES
Jefes del ELN y de las disidencias de las Farc, en la mira por las advertencias de Trump frente a Venezuela
Dada la gran presión del Gobierno de Donald Trump, no descartan que Maduro, al verse acorralado, los traicione y los entregue a la Justicia estadounidense.
La arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en su guerra con los carteles del narcotráfico en la región tiene preocupados a los principales jefes del ELN y a los cabecillas de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, quienes han permanecido escondidos en ese país bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro.
SEMANA conoció, por una alta fuente de inteligencia, que a los jefes de esos grupos criminales les tocó moverse de sus refugios y hasta contemplar la posibilidad de pisar territorio colombiano. Dada la gran presión del Gobierno de Donald Trump, no descartan que Maduro, al verse acorralado, los traicione y los entregue a la Justicia estadounidense como una muestra de la lucha contra las drogas.